Выставка живописи и графики "Под одним солнцем. Россия - Египет" открылась в Каире

Экспозиция представлена под патронажем представительства Россотрудничества и посольства РФ в Египте в рамках мероприятий, посвященных 80-летию установления дипломатических отношений между странами

КАИР, 16 июня. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Выставка живописи и графики "Под одним солнцем. Россия - Египет", на которой представлены несколько десятков работ российских и египетских художников, открылась в четверг вечером в Каире, передает корреспондент ТАСС с места события.

Выставка проходит под патронажем представительства Россотрудничества и посольства РФ в Египте в рамках мероприятий, посвященных 80-летию установления дипломатических отношений между двумя странами, которое будет отмечаться в августе 2023 года. Экспозиция сформирована российским арт-проектом "Глазами художника".

На открытии в Русском доме художники, участвующие в проекте, представили свои картины, поделились с посетителями впечатлениями от поездки в Египет, о встречах с коллегами и жителями страны. В "египетской командировке" участвовали пять российских художников и четыре египетских, которые присоединились к арт-группе уже на месте. В течение первых семи дней группа в составе Дарьи Карачевой, Ольги Смирновой, Артура Мирзояна, Михаила Ракова и Александра Смирнова находилась в Александрии, затем переехала в Каир, где продолжила знакомство со страной, одновременно перенося увиденное на холст.

Проект, который будоражит людей

"Приглашение в группу, обычно это около 10 человек, проходит по основному принципу: работы художников не должны хоть как-то повторять друг друга по стилю, по наполнению, и в принципе - по темпераменту", - рассказала в беседе с корреспондентом ТАСС участник и куратор проекта Дарья Карачева. Египетские художники, добавила она, были отобраны еще в России на основе присланных на конкурс портфолио. "Но и в данном случае, - пояснила Карачева, - принцип оставался прежним: египетские участники проекта не должны были дублировать российских художников".

По ее убеждению, принцип участия в программе вполне согласуется с основными целями любого художественного действа. "Выставка, - как считает Карачева, - должна быть разнообразной, и у человека, приходящего в выставочный зал, должно возникать желание вести диалог, он "просыпается". Художественная выставка должна будоражить людей!" По мнению посетителей, пришедших в Русский дом в Каире, эта главная задача выставки "Под одним солнцем. Россия - Египет" была выполнена.

Культура не подражать

В ближайших планах проекта еще несколько выставок, историко-исследовательские работы как на территории Египта, так и в России. Также организация подобного проекта запланирована в Тунисе. "Уже в ближайшие месяцы в каирском Музее исламского искусства мы собираемся провести выставку, посвященную параллелям между исламом и христианством", - поделилась Карачева. По ее словам, в библиотеке Александрии будет организована выставка о творчестве русских художников Василия Поленова и Ивана Билибина в период их пребывания в Египте.

"Предполагается, что работы этих мастеров будут представлены на самых современных носителях, в электронном формате, а картины молодых художников, наоборот, выставлены в рамах прошлого века, - отметила Карачева. - В рамках проекта мы собираемся говорить о том, как отразилась египетская действительность на творчестве Поленова и Билибина и, с другой стороны, как их творчество и, в принципе, культура России повлияла на египетскую культуру".