Мурашко поздравил медработников с профессиональным праздником

Министр здравоохранения указал на необходимость сделать доступной медицинскую помощь жителям новых регионов

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Одним из вызовов, стоящих перед отечественным медицинским сообществом, является обеспечение доступности медпомощи жителям новых регионов РФ. Об этом говорится в поздравлении министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко с Днем медицинского работника.

"Сейчас перед медицинским сообществом [стоят] новые вызовы - необходимо обеспечить доступность всей необходимой медицинской помощи жителям новых российских регионов. Уже сегодня медики из разных концов нашей страны оказывают помощь на Херсонщине и в Запорожской области, в Луганской и Донецкой народных республиках, помогают раненым бойцам, участникам специальной военной операции, местным жителям, детишкам", - приводит текст поздравления пресс-служба Минздрава России.

Мурашко отметил, что медицинские работники - главная движущая сила и основа всей системы здравоохранения. Они совершают медицинские подвиги, каждый раз доказывая всему миру, что невозможное - возможно. "Вместе мы выстояли и победили пандемию новой коронавирусной инфекции, сохранив сотни тысяч человеческих жизней", - добавил министр.

Он поблагодарил российских медработников за верность профессии, самоотверженный труд, спасение жизней, исцеление от болезней.