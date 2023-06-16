УПЦ обязали вернуть Николаевский собор государству

В Министерстве культуры и информационной политики Украины утверждают, что с 13 февраля верующие незаконно использовали храм

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) обязана вернуть Николаевский собор в городе Кременец Тернопольской области Украины государству. Такое постановление принял областной хозяйственный суд, сообщили в пресс-службе украинского Министерства культуры и информационной политики.

"Хозяйственный суд Тернопольской области принял решение вернуть Николаевский собор с кельями XVI-XVII веков общей площадью 1 756 кв. м в городе Кременец Кременецко-Почаевскому государственному историко-архитектурному заповеднику", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В министерстве утверждают, что с 13 февраля верующие УПЦ незаконно использовали храм, являющийся памятником архитектуры национального значения. В связи с этим Минкультуры подало иск в суд с требованием к канонической церкви освободить его помещения.

На Украине поставлена задача полностью запретить деятельность УПЦ, соответствующий законопроект по поручению президента страны Владимира Зеленского подготовлен правительством и внесен в парламент. Против священнослужителей УПЦ выдвигают обвинения в госизмене, вводят санкции, 13 иерархов лишены гражданства страны. Рейдеры из раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватывают храмы канонической церкви, проводят собрания, на которых принимают решения о переподчинении религиозных общин. Местные власти лишают УПЦ права аренды земли под храмами. Как сообщал 9 июня адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах УПЦ, более 100 общин канонической церкви незаконно переведены в юрисдикцию ПЦУ. Власти разорвали с УПЦ договор аренды Киево-Печерской лавры и требуют от монахов покинуть обитель.