15 июня, 21:17
ПМЭФ

На ПМЭФ из-за техработ 16 июня возможны сложности с мобильным интернетом

Павел Смертин/ ТАСС, архив
© Павел Смертин/ ТАСС, архив

Участники и гости форума смогут воспользоваться сетью Wi-Fi

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Организаторы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рекомендовали гостям 16 июня пользоваться сетью Wi-Fi из-за возможных перебоев с мобильным интернетом, вызванных техническими работами.

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"В связи с проведением технических работ на инфраструктуре операторов мобильной связи, на площадке проведения ПМЭФ 16.06.2023 временно будет отсутствовать доступ в интернет с мобильных устройств", - сообщили в пресс-службе Росконгресса, который является организатором форума.

Как пояснил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке ПМЭФ Антон Кобяков, "участники и гости форума смогут воспользоваться Wi-Fi сетью проекта SPIEF2023". 

Теги:
РоссияПМЭФ
© Информационное агентство ТАСС
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