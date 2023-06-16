Минобрнауки разработает для вузов учебник истории с разделом об СВО

Замглавы ведомства Константин Могилевский отметил, что сейчас устанавливаются требованию к минимуму, который должен содержаться в курсе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ЭКСКЛЮЗИВ ТАСС/. Минобрнауки РФ разработает учебник истории для непрофильных специальностей в вузах в течение следующего учебного года, он будет содержать раздел о специальной военной операции (СВО). Об этом ТАСС рассказал замглавы ведомства Константин Могилевский.

"Утверждена концепция содержания этого курса, содержание доходит до наших дней. Учебник для вуза - не главное, но, тем не менее, типовой учебник для тех преподавателей, кому он нужен, в течение следующего учебного года будет разработан. Самое главное, что мы прямо вот сейчас устанавливаем требования к минимуму знаний, то есть содержанию этого курса", - сказал он в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Конечно", - добавил Могилевский, отвечая на вопрос, войдет ли в этот учебник раздел о СВО.

В октябре 2022 года в Минобрнауки сообщали, что изучение истории в вузах РФ станет обязательным с 1 сентября 2023 года, на нее должно отводиться не менее 144 часов.

Петербургский международный экономический форум в 2023 году проходит с 14 по 17 июня. Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.