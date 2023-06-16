Вильфанд предостерег жителей ЦФО от "опасного солнца"

Руководитель Гидрометцентра России порекомендовал избегать прямых солнечных лучей в полуденные часы

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Жителям центра и юга Центрального федерального округа (ЦФО) стоит с осторожностью проводить время на солнце в ближайшие три дня из-за высокого ультрафиолетового индекса. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Сейчас индекс ультрафиолетового излучения достигает шести единиц в центре и на юге Центрального федерального округа - Московская, Рязанская, Курская, Воронежская, Белгородская области. Нужна предельная осторожность в ближайшие дни. Это мощный ультрафиолет. Необходимо избегать прямых солнечных лучей в полуденные часы", - сказал он. По словам Вильфанда, с понедельника погода в ЦФО станет более облачной, и индекс может понизиться.

Стандарт ультрафиолетового индекса разработали Всемирная организация здравоохранения, Программа ООН по окружающей среде и Всемирная метеорологическая организация. Он указывает на потенциально возможные неблагоприятные для здоровья последствия. Для его характеристики существует шкала от одной до 12 единиц.

При значениях индекса от трех до семи единиц специалисты рекомендуют в полуденные часы оставаться в тени, носить одежду с длинными рукавами и шляпу, а также пользоваться солнцезащитным кремом. При значениях от восьми и выше, по их оценкам, лучше всего пережидать полуденные часы в помещении.

Проблема повышенного уровня ультрафиолетового излучения для большинства регионов России становится актуальна весной. Уровень ультрафиолетового излучения зависит от нескольких факторов, в том числе, географической широты, высоты над уровнем моря, облачности, озонового слоя. Высокий индекс излучения прежде всего опасен для кожи и глаз.