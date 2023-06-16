"Ведомости": в Госдуме предложили отменить 25 статей КоАПа

Некоторые из них хотят отменить из-за того, что они устарели

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Депутаты Госдумы предложили упразднить 25 статей Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) для снижения административного давления на граждан и субъекты предпринимательской деятельности. Об этом в пятницу сообщила газета "Ведомости".

Соответствующий законопроект и сопроводительные документы направлены в правительство для получения официального отзыва, уведомил издание соавтор поправок - лидер фракции "Новые люди" Алексей Нечаев.

Основной блок поправок связан с отменой "дублирующих" норм кодекса, по которым можно штрафовать предпринимателей, пишет газета. К примеру, Нечаев и его коллеги предлагают отменить сразу несколько статей, касающихся трудовых отношений.

Депутаты также предложили отменить за неактуальностью статью 20.6.1 о невыполнении правил поведения при введении режима повышенной готовности. За период действия ограничений по ней было привлечено более 1 млн индивидуальных предпринимателей и компаний, говорится в пояснительной записке к инициативе.

Кроме того, депутаты вспомнили об устаревших статьях 14.15.2 и 14.15.3, предполагающих штрафы за незаконную реализацию билетов на матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года.