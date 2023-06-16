КрасЖД к столетию Астафьева построит для туристов платформу для поездов в деревне писателя

Она будет располагаться в шаговой доступности от мемориального комплекса, посвященного писателю

КРАСНОЯРСК, 16 июня. /ТАСС/. Красноярская железная дорога к столетию писателя Виктора Астафьева построит для туристов остановочную платформу для электропоездов в родной деревне прозаика Овсянке. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе КрасЖД.

"Сейчас Красноярская железная дорога ведет капитальный ремонт ветки и <…> планирует в текущем году построить рядом с населенным пунктом Овсянка еще одну остановочную платформу для электропоездов - в шаговой доступности от мемориального комплекса Виктора Петровича Астафьева", - сообщили в пресс-службе.

По данным КрасЖД, на новой платформе будут созданы комфортные условия для пассажиров-туристов. "Она будет сделана из современных материалов, устойчивых к нашему климату", - пояснили в пресс-службе.

Деревня Овсянка находится в 27 км от Красноярска на железнодорожной ветке Енисей - Дивногорск, которая проходит вдоль правого берега реки Енисей. Ветка имеет 10 мест, привлекающих туристов. Это направление включено в пилотный проект ОАО "РЖД" по развитию железнодорожного туризма.

Столетие Виктора Астафьева пройдет в Красноярске в мае 2024 года. К этому времени рядом с родной деревней писателя Овсянкой будет построен Национальный центр Астафьева. Его разместят в мемориальном комплексе писателя, который ежегодно посещают около 20 тыс. человек. В центре оборудуют залы постоянных и временных экспозиций, мультимедийные пространства.

Виктор Петрович Астафьев (1924-2001) в 1942 году ушел добровольцем на фронт, трижды ранен. Был награжден орденом Красной Звезды, медалями "За отвагу", "За освобождение Варшавы" и "За победу над Германией". После войны часто менял работу: был и слесарем, и подсобным рабочим, и учителем, с 1951 года работал в редакции газеты "Чусовской рабочий", где и опубликовал свой первый рассказ "Гражданский человек". Среди его работ - романы "До будущей весны", "Тают снега", "Прокляты и убиты". Некоторые повести Астафьева были экранизированы: "Сюда не залетали чайки", "Таежная повесть", "Где-то гремит война".