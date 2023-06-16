В Биробиджане появится мобильная галерея "Третьяковка в движении"

Ее оформят на базе Биробиджанской областной филармонии

ТАСС, 16 июня. Мобильная галерея "Третьяковка в движении" появится в Биробиджане, сообщается в пятницу на официальном портале органов государственной власти Еврейской автономной области (ЕАО). Меморандум о сотрудничестве с "Дальневосточным морским пароходством" (транспортная группа Fesco) и Государственной Третьяковской галереей подписал губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн в ходе Петербургского международного экономического форума.

"Инвестор готов оформить на базе Биробиджанской областной филармонии мобильную галерею "Третьяковка в движении". В дальнейших планах инвестора - создание на территории региона музейного пространства", - говорится в сообщении.

В правительстве напомнили, что аналогичный проект уже запущен во Владивостоке. Выставка является полностью интерактивной, рассказывает о жизни Павла Третьякова и о самых интересных экспонатах музея, также в рамках спецпроекта проводятся публичные образовательные программы с лекциями и мастер-классами.

"Мы провели большую подготовительную работу, чтобы вернуть областную филармонию в государственную собственность. Сегодня мы видим, что этот проект интересен крупным инвесторам, а это значит, что в главном культурном учреждении области в ближайшем будущем будет проводиться еще больше интересных мероприятий для самых разных возрастов. Сегодня мы начинаем работу над спецпроектом "Третьяковка в движении". Уверен, что он будет интересен не только людям творчества, но всем, кто любит узнавать что-то новое о нашей великой стране", - приводятся в сообщении слова губернатора.