Фонд "Защитники Отечества" будет оказывать помощь ветеранам, не дожидаясь заявки

Филиалы фонда работают по всей России с 1 июня

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Фонд поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" будет оказывать помощь в проактивном режиме, не дожидаясь заявок от нуждающихся. Об этом в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщила председатель фонда Анна Цивилева.

"У нас подобран на сегодняшний день 3 071 социальный координатор - это люди, которые непосредственно находятся в муниципалитетах, в помещениях социальных служб, у них есть кабинеты. Их задача проактивно приезжать к ветеранам, которые возвращаются домой. Может быть, они не знают или у них нет возможности, или даже желания из-за определенного психологического состояния, ехать и с кем-то общаться. Как только данные людей попадают в реестр, что они демобилизованы и приехали домой - социальный координатор приходит к ним, представляется и предлагает помощь, не дожидаясь заявки", - рассказала собеседница агентства.

Она отметила, что с 1 июня филиалы фонда начали работу во всех субъектах России, в том числе в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. "За 2 недели больше 10 тысяч обращений у нас было со стороны и самих ветеранов, и членов их семей. И в первую очередь, эти вопросы касаются юридической поддержки, непосредственно помощи в получении самого статуса ветерана, получения статуса инвалида боевых действий", - пояснила Цивилева.

По словам главы фонда, основная задача организации - помочь вернуться демобилизованным гражданам к привычной мирной жизни, особенно после ранений или посттравматического синдрома. "Нам нужно сейчас ребят, которые столкнулись с новыми реалиями, социализировать, трудоустроить, чтобы вовлечь сразу же в активную социальную жизнь, чтобы у них не было чувства брошенности и отсутствия внимания со стороны общества, потому что именно это вызывает чувство несправедливости", - отметила она.

Президент России Владимир Путин 3 апреля утвердил создание в РФ специального государственного фонда "Защитники Отечества", который займется оказанием помощи ветеранам СВО, участникам боев в Донбассе, начиная с 2014 года, семьям погибших военнослужащих.

ПМЭФ в 2023 году проходит с 14 по 17 июня. Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.

Полный текст интервью будет опубликован в 12:00 мск.