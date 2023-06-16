Эксперт считает, что "умные" чат-боты могут замедлить психическое развитие детей

По мнению кандидата психологических наук Дмитрия Деулина, нейросети будут выполнять роль "умственных протезов", из-за чего дети в итоге могут разучиться системно мыслить

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Чат-боты на основе искусственного интеллекта (ИИ) могут затормозить психическое развитие детей, так как они будут использовать их в качестве "умственных протезов" - такие дети будут неспособны системно мыслить и принимать сложные решения. Не исключено, что при определенных условиях их влияние на детскую психику будет сопоставимо с "группами смерти", сообщил ТАСС в пятницу декан факультета "Экстремальная психология" Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ), кандидат психологических наук Дмитрий Деулин.

Для взрослых людей с высоким уровнем развития когнитивных функций ИИ представляет гораздо меньшую угрозу, за исключением случаев, когда у пользователей возникает зависимость от подобных сервисов, считает он. При этом залогом формирования критического мышления у молодежи является самостоятельное чтение учебной и научной литературы.

"Искусственный интеллект (ИИ) наиболее опасен в период развития когнитивной сферы ребенка. Фактически это электронный "умственный протез", на который будет опираться ребенок при решении той или иной учебной задачи, а значит существенно замедлять свое естественное психическое развитие <…>. В этой связи дети могут разучиться самостоятельно думать, принимать сложные решения и <…> системно мыслить, поскольку эту функцию будут замещать нейросети", - сказал Деулин, напомнив, что языковые модели типа ChatGPT могут вводить пользователей в заблуждение, искажая суть обсуждаемых явлений.

Говоря о растущей популярности ИИ-сервисов среди молодежи, он упомянул о результатах проведенного исследователями МГППУ опроса с участием студентов: 43% участников исследования выразили готовность применять чат-бот в учебных целях. Авторы выявили зависимость между успеваемостью студента и его готовностью пользоваться языковыми моделями при написании курсовых и дипломных работ.

"Оказалось, что студенты с более высокой успеваемостью планируют самостоятельно готовить свои письменные работы в отличие от студентов с низкой успеваемостью, которые готовы полагаться на ИИ. <…> Иными словами, мы можем сказать, что ИИ - это подарок для обучающихся на "неудовлетворительно", поскольку позволяет им камуфлировать свою неуспеваемость, фальсифицировать результаты своей учебной деятельности", - добавил психолог, указав на аналогичную взаимосвязь между низкой успеваемостью студентов и желанием учиться онлайн, которая также была выявлена учеными факультета экстремальной психологии МГППУ.

Угроза для жизни

Деулин также указал на тенденцию идеализации технологий ИИ, которая ведет к снижению осторожности при обращении с ними. В то же время чат-боты на основе технологий искусственного интеллекта (ИИ), по его мнению, могут стать инструментом для подстрекания подростков к суициду, как это происходило в "группах смерти" в соцсетях. Ученый напомнил о случае со взрослым бельгийцем, который покончил с собой после нескольких недель общения с чат-ботом Элиза и обсуждения с ним своих страхов, в частности, по поводу изменения климата, которые система поддерживала.

"Технология может использоваться для "управляемого самоубийства". <...> Это будет мировой катастрофой, особенно для детей и подростков, которые, в первую очередь, вовлечены в эти технические процессы. <…> Самым разумным решением было бы ограничение пользования нейросетями лицам, не достигшим совершеннолетнего возраста", - сказал Деулин ТАСС, отметив, что обсуждение этой проблемы требует участия врачей и законодателей.

Он отметил, что проблема зависимости от нейросетей представляет научный интерес и требует дальнейшего изучения. "Возможно, в скором времени международный классификатор заболеваний необходимо будет дополнять новой формой психического расстройства. Не исключено, что чрезмерному внушению подвергаются именно лица с неблагоприятным психическим статусом, осложненным какими-либо нарушениями", - заключил Деулин.