В Японии окончательно приняли закон о содействии пониманию ЛГБТ-сообщества

Законопроект не вносит конкретных изменений в законодательство

ТОКИО, 16 июня. /ТАСС/. Верхняя палата парламента Японии в пятницу большинством голосов приняла закон о содействии пониманию ЛГБТ-сообщества в стране. Трансляция заседания велась на сайте парламента.

Ранее на этой неделе документ был одобрен депутатами нижней палаты. Законопроект направлен в первую очередь на борьбу с дискриминацией людей по признаку сексуальной ориентации, поскольку Япония отстает от других стран Группы семи (G7) в плане правовой защиты сексуальных меньшинств.

В то же время он не вносит каких-либо конкретных изменений в законодательство, а лишь продвигает идею более глубокого понимания ЛГБТ-сообщества. Документ подвергся критике со стороны общественных активистов. По их мнению, он игнорирует интересы ЛГБТ-сообщества и вместо этого приведет к дополнительной дискриминации.

Законопроект, инициированный правящей коалицией во главе с Либерально-демократической партией (ЛДП) Японии и премьер-министром Фумио Кисидой, также вызвал недовольство как со стороны некоторых оппозиционных партий, так и со стороны консервативного крыла самой ЛДП. Кисиде и его сторонникам удалось убедить консервативных коллег по партии, выступающих за традиционные ценности, в необходимости принятия соответствующего закона на фоне растущей критики со стороны международного сообщества, указывающего на отсутствие в Японии достаточной правовой базы, защищающей ЛГБТ-сообщество от дискриминации.

Япония остается единственной страной G7, в которой на законодательном уровне не признаются однополые браки. Многие члены консервативной ЛДП, которую возглавляет Кисида, выступают против такого признания. В то же время ряд региональных властей и отдельных районов Токио регистрируют однополые браки, однако эти решения носят символический характер и не имеют юридической силы из-за отсутствия законодательной базы. Японские суды в последние годы все чаще встают на сторону ЛГБТ-сообщества, указывая на неконституционность отсутствия возможности у однополых пар официально заключить брак.