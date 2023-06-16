На Камчатке по нацпроекту начали поднимать затонувшие суда

Всего в 2023 году планируется поднять около 30 судов

ТАСС, 16 июня. Мероприятия по подъему затонувших судов начались на Камчатке по национальному проекту "Генеральная уборка". Первые в 2023 году суда начали поднимать со дна Авачинской бухты, сообщается в пятницу на сайте краевого правительства.

"Первые в этом году суда начали поднимать со дна Авачинской бухты в рамках национального проекта "Генеральная уборка", - говорится в сообщении. Также идет подъем судна и плавучего дока из бухты Бабия.

В среднем подъем судна занимает от трех до пяти месяцев. Если ситуация сложная и судно затонуло давно, процесс может длиться годами. После подъема судно оправляется на утилизацию.

"Основную работу по подъему судов осуществляют водолазы. Они находят на корпусе плавсредства пробоины, заваривают их, устанавливают насосы, откачивают воду и поднимают суда на воду. Самое сложное в работе водолаза - плохая видимость и периодически мешают сивучи", - приводятся в сообщении слова водолаза Алексея Пандюкова.

Всего в этом году планируется поднять около 30 судов. Они все определены, зафиксированы Росморречфлотом. Всего в Авачинской губе находилось 86 затонувших объектов, включая четыре объекта в акватории морского порта Петропавловск-Камчатский. С 2019 года было поднято 35 затонувших судов.

Федеральный проект "Генеральная уборка" утвержден в 2021 году по поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина. В рамках программы проводится инвентаризация объектов накопленного вреда на территории всей России, а также оценка их воздействия на жизнь и здоровье населения. По итогам обследования обеспечивается ликвидация таких объектов. В акваториях ДФО уже подняты и утилизированы 43 судна, а еще 87 кораблей планируется поднять в этом году.