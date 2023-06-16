Эксперты назвали топ самых высокооплачиваемых вакансий в сфере медицины

По данным исследования, кроме высокого уровня дохода некоторые работодатели готовы предоставить жилье иногородним, а также рассмотреть кандидатов без опыта

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Стоматолог-терапевт, врач-флеболог и врач-офтальмолог вошли в рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в России в сфере медицины. Эти специалисты могут зарабатывать от 100 тыс. до 400 тыс. рублей в месяц, следует из результатов исследования сервиса по поиску работы "Работа.ру", которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Одну из самых высокооплачиваемых заработных плат предлагают стоматологу-терапевту в Москве - от 300 тыс. рублей. В обязанности сотрудника входит: прямые и непрямые реставрации, качественное эндодонтическое лечение, вертикальная конденсация гуттаперчи, умение пользоваться эндомотором и микроскопом, а также весь спектр терапевтических услуг", - говорится в исследовании.

В рейтинг также вошла вакансия врача-стоматолога в Красноярске с зарплатой - от 200 тыс. до 400 тыс. рублей. Компания также готова предоставить иногородним жилье. До 300 тыс. рублей предлагают стоматологу-имплантологу в Астрахани. Специалисту необходимо давать первичные консультации, принимать пациентов для комплексного восстановления челюстей с опорой на имплантаты с немедленной нагрузкой, грамотно и своевременно заполнять медицинские документации и еженедельно участвовать во врачебных собраниях для разбора клинических случаев.

Заведующего отделением ищут в Каргополе (Архангельская область), ему готовы платить до 150 тыс. рублей. Работодатель гарантирует единовременную выплату для тех, кто устраивается на работу после обучения по первичной специализации: врачам - 500 тыс. рублей, среднему медицинскому персоналу - 300 тыс. рублей. Также зарплату до 150 тыс. рублей предлагают врачу-флебологу в Санкт-Петербурге, он будет вести амбулаторный прием пациентов, проводить ультразвуковую диагностику вен и артерий нижних конечностей, проводить операции (ЭВЛК), минифлебэктомии, склеротерапии.

Еще одна высокооплачиваемая вакансия - врач-офтальмолог в Брянске. Доход - от 100 тыс. рублей, работодатель готов рассмотреть специалистов после ординатуры без опыта работы. Такой же уровень дохода доступен зубному технику в Нижнем Новгороде. Специалист должен обязательно иметь опыт работы от года, знать анатомии и морфологии зубов, качественно выполнять работы и соблюдать сроки исполнения заказов.