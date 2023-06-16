В Москве ожидается до 29 градусов жары

Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Переменная облачность, погода без осадков и до плюс 29 градусов ожидаются в Москве в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют от 27 до 29 градусов тепла. В ночь на субботу температура воздуха может опуститься до плюс 12 градусов.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах от плюс 25 до плюс 30 градусов. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до плюс 10 градусов.

Ветер ожидается северный, северо-восточный, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба.

Желтый уровень погодной опасности (местами четвертый класс пожарной опасности) действует в Москве до 16:00 пятницы, в Подмосковье - до 16:00 субботы.