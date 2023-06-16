МЧС доставило в Херсонскую область более 80 тонн продуктов и 123,5 тонны воды

В регионе осуществляется непрерывный санитарно-эпидемиологический мониторинг окружающей среды, отметили в ведомстве

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Сотрудники МЧС России доставили в Херсонскую область, пострадавшую в результате разрушения Каховской ГЭС, более 80 тонн продуктов питания и 123,5 тонны бутилированной воды. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе ведомства.

"Продолжается доставка гуманитарной помощи. На данный момент МЧС России доставлено более 80 тонн продуктов питания и 123,5 тонны бутилированной воды. Также в Херсонскую область доставлены 3 автоцистерны для доставки воды, 3 мусоровоза, 3 автокрана, 4 вакуумные машины, 2 передвижных компрессора, 120 единиц насосного оборудования, 105 тепловых пушек, 29 плавсредств и 50 электростанций, в том числе 40 передвижных", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что специалисты откачивают воду, убирают мусор и проводят специальную обработку зданий. Также осуществляется непрерывный санитарно-эпидемиологический мониторинг окружающей среды. "Уровень воды в Каховском водохранилище снижается, сотрудники МЧС России помогают проводить работу по ее откачке", - подчеркнули в ведомстве.

На контроле МЧС России также порядок организации выплат пострадавшему населению. Для ликвидации последствий привлечены более тысячи человек и 253 единицы техники.