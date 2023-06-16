Мэр Пекина заявил, что глобальный институт исследования лекарств добился больших успехов

Инь Юн выразил готовность углублять сотрудничество с фондом предпринимателя Билла Гейтса

ПЕКИН, 16 июня. /ТАСС/. Глобальный институт исследования лекарств, созданный в китайской столице при поддержке благотворительного фонда Билла Гейтса, добился прорывных результатов. Об этом, как сообщает в пятницу газета "Бэйцзин жибао", заявил в четверг мэр Пекина Инь Юн во время встречи с основателем американской компании Microsoft Биллом Гейтсом.

"Глобальный институт исследования лекарств, созданный Фондом Гейтса в Пекине, за последние годы добился прорывных результатов", - приводит издание слова мэра. Инь Юн также сообщил, что медицина и здравоохранение являются ключевыми сферами деятельности Пекинского научно-технического инновационного центра, обладающего необходимыми ресурсами для научных исследований и крепкой производственной базой.

Мэр Пекина подчеркнул готовность углублять сотрудничество с фондом Гейтса в создании и совместном использовании научно-исследовательских платформ и обучении талантливых специалистов. Целью такого сотрудничества должно быть достижение новых инновационных технологий.

В свою очередь, отмечает китайская газета, Гейтс сказал, что благодаря совместным усилиям всех сторон Глобальный институт исследования лекарств добился значительного прогресса за пять лет с момента своего создания. Он поблагодарил муниципальное правительство Пекина за его поддержку и выразил готовность продолжать сотрудничество.