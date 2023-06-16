В Ульяновске планируют открыть центр для лечения и реабилитации участников СВО

Он будет рассчитан на 60 стационарных мест и 40 мест дневного пребывания

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Власти Ульяновской области планируют открыть многопрофильный реабилитационный центр для участников специальной военной операции до конца года. Об этом в пятницу сообщил ТАСС глава региона Алексей Русских в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Сейчас у нас ведутся заключительные отделочные работы. Реабилитационный центр рассчитан на 60 стационарных мест и 40 мест дневного пребывания. Мы планируем его открыть к концу этого года", - сказал собеседник агентства.

Русских добавил, что на данный момент ведутся переговоры по закупке необходимого оборудования для реабилитационного центра. "Там будет оказываться, помимо медицинской помощи, также и психологическая помощь. Специалистов мы сейчас набираем, естественно, основываемся на местных", - уточнил он.

По словам губернатора, основными пациентами центра станут жители региона, получившие ранения в ходе специальной военной операции. "Но также центр будет принимать и ветеранов труда, - будем смотреть по загрузке", - пояснил собеседник агентства.

Русских отметил, что сейчас готовность объекта составляет порядка 97%. "В центре будут оказываться медицинские и реабилитационные услуги. Здесь оборудуют кабинет УЗИ, инфракрасную сауну, фитобар, галокамеру. Пациенты смогут получить физиолечение, посетить кедровую бочку, сухую углекислую ванну, пройти курс грязелечения и бальнеотерапии", - подчеркнул он.