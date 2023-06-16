Около 10 тыс. жителей белгородского приграничья получили выплаты за утрату имущества

Также единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей получили 45 тыс. человек

БЕЛГОРОД, 16 июня. /ТАСС/. Единовременные выплаты в размере 50 тыс. рублей за частичную утрату имущества первой необходимости получили порядка 10 тыс. жителей приграничных населенных пунктов Белгородской области, которых временно отселили из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил в пятницу в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"На сегодняшнее утро уже выдали единоразовую выплату в 10 тыс. рублей 45 тыс. жителей, единоразовую выплату в 50 тыс. рублей получили 10 тыс. человек", - написал губернатор.

По его словам, продолжается работа со всеми базами данных. "Хотел обратиться ко всем, кто еще не получил. <…> Мы обязательно всех найдем, увидим и перечислим. Денежные средства есть, здесь переживать нечего. Нужно просто немного времени для того, чтобы правильно осуществить платежи", - сказал Гладков.

С 16 июня в Белгороде в пунктах выдачи гуманитарной помощи начинается выдача продуктовых наборов весом в 9 кг. Они выдаются тем, кто не проживает в ПВР. В пунктах временного размещения продолжают работу "Поезда здоровья". "Уже 500 человек обследовали, 9 человек госпитализированы. Хотел извиниться перед жителями сельских районов, которые ждали "Поезда здоровья" у себя, но мы были вынуждены перенаправить их работу. Я надеюсь, что вы понимаете, если есть срочная необходимость, к вам обязательно приедем и выполним свои обещания, проверим состояние вашего здоровья и, если есть необходимость, конечно, окажем медицинскую помощь", - добавил губернатор.