Фонд "Защитники Отечества" выстроит систему оказания помощи к концу года

Председатель фонда Анна Цивилева напомнила, что он оказывает юридическую помощь, а также помогает в обеспечении техническими средствами реабилитации, современными протезами

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Фонд поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" наработает опыт и сформирует систему оказания помощи до конца этого года. Затем помощь планируется распространить на ветеранов других боевых действий, сообщила в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) председатель фонда Анна Цивилева.

"Наша задача сейчас создать систему помощи, потому что все регионы помогают, губернаторы, соцслужбы, волонтеры, благотворительные организации, ветеранские организации, все вовлечены в этот процесс. Но фонд создает федеральную систему помощи с охватом всех субъектов. Мы планируем к концу года наработать этот опыт, и президент уже это анонсировал, конечно же, мы будем заслуженно включать ветеранов, начиная с Великой Отечественной войны, <…> локальных войн, как только все отработаем", - рассказала собеседница агентства.

Она напомнила, что фонд оказывает юридическую помощь, а также помогает в обеспечении техническими средствами реабилитации, современными протезами, чтобы, в том числе ветераны могли сохранить свою работу или переобучиться.

"Был, к сожалению, печальный опыт, когда даже после Великой Отечественной войны, после Афганистана, чеченской кампании, <…> люди, которые отдавали свой и гражданский долг, защищая интересы страны, и выполняли свой профессиональный долг, оказывались затем просто без должного внимания со стороны и государства, и общества. Поэтому чтобы этой несправедливости не было, фонд создан. Это совершенно новая структура федерального уровня", - отметила Цивилева.

Президент России Владимир Путин 3 апреля утвердил создание в РФ специального государственного фонда "Защитники Отечества", который займется оказанием помощи ветеранам СВО, участникам боев в Донбассе, начиная с 2014 года, семьям таких погибших военнослужащих. С 1 июня отделения фонда открылись во всех регионах страны.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте ТАСС в 12:00 мск.