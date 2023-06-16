Какие опасности подстерегают россиян на пляже

Лептоспироз вызывают длинные, закрученные спиралью бактерии, которые чаще всего переносят мыши, крысы, полевки, ондатры. Но чтобы заразиться, не обязательно сталкиваться с грызуном — достаточно искупаться в зараженном водоеме.

До появления симптомов обычно проходит от одной до трех недель, потом повышается температура, болит голова, возникают озноб, расстройство кишечника, иногда появляются точечные кровоизлияния (обычно в глазах). В тяжелых случаях инфекция поражает печень, почки, легкие, сосудистую систему, даже мозг — есть риск умереть. Впрочем, иногда болезнь проходит легко или вообще бессимптомно.

Но даже с небольшим недомоганием лучше показаться врачу. Симптомы многих инфекций, которые можно подхватить на природе, похожи, течение болезни часто непредсказуемо, а правильную терапию самому не подобрать.