Какие опасности подстерегают россиян на пляже

Лептоспироз
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Лептоспироз вызывают длинные, закрученные спиралью бактерии, которые чаще всего переносят мыши, крысы, полевки, ондатры. Но чтобы заразиться, не обязательно сталкиваться с грызуном — достаточно искупаться в зараженном водоеме.
До появления симптомов обычно проходит от одной до трех недель, потом повышается температура, болит голова, возникают озноб, расстройство кишечника, иногда появляются точечные кровоизлияния (обычно в глазах). В тяжелых случаях инфекция поражает печень, почки, легкие, сосудистую систему, даже мозг — есть риск умереть. Впрочем, иногда болезнь проходит легко или вообще бессимптомно.
Но даже с небольшим недомоганием лучше показаться врачу. Симптомы многих инфекций, которые можно подхватить на природе, похожи, течение болезни часто непредсказуемо, а правильную терапию самому не подобрать.
Галофилез
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Некоторые предпочитают пляжам рядом с домом курорты. Принято считать, что морская вода безопаснее пресной, потому что соль убивает заразу, но некоторые микроорганизмы, наоборот, предпочитают именно такую обстановку, среди них — галофильные вибрионы, вызывающие галофилез.
Подхватить галофилез можно, хлебнув морской воды, особенно в июле и августе, когда стоит жара. Еще галофильные вибрионы попадают в организм человека с рыбой и морепродуктами, если их как следует не промыли, не просолили, не обработали термически или хранили не в холодильнике — при комнатной температуре бактерии быстро размножаются.
Инкубационный период длится всего шесть-восемь часов. Основной симптом — понос и сильная боль в животе, также поднимается температура, начинается интоксикация. Галофилез опасен тем, что может привести к обезвоживанию, особенно у детей. При подозрении на галофилез следует обратиться к врачу.
Энтеровирусные инфекции
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Энтеровирусы делятся на четыре группы: полиовирусы, эховирусы, вирусы Коксаки и те, что не попали в первые три. Виды из первой вызывают полиомиелит, но в России он побежден благодаря вакцинации. Две другие группы вызывают кишечные расстройства, а в тяжелых случаях приводят к серозному менингиту, миокардиту и даже сепсису.
В организм энтеровирусы попадают через рот с плохо вымытой едой, зараженной водой, из-за грязных рук или через органы дыхания воздушно-капельным путем от человека человеку. Часто инфекция протекает бессимптомно, а иногда быстро поднимается температура, появляется боль за глазами, тошнота, рвота, понос, но все это проходит за несколько часов.
Симптомы энтеровирусных инфекций похожи, но при появлении похожих на герпес высыпаний в горле, во рту, на коже туловища и конечностей можно предположить инфицирование вирусами Коксаки, а при сыпи, похожей на краснуху, — ECHO-вирусами. Правда, иногда болезни проходят бессимптомно. Если же симптомы все-таки появились, то нужно обратиться к врачу.
Подробности об энтеровирусных инфекциях можно узнать из инфографики ТАСС.
Ротавирусная и норовирусная инфекции
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Если у ребенка высокая температура и водянистый понос, то с большой вероятностью он подхватил ротавирус. Болезнь, ротавирусный гастроэнтерит, также часто сопровождается расстройством стула, тошнотой, рвотой, обезвоживанием. Обычно впервые человек знакомится с ротавирусной инфекцией в возрасте от одного до двух лет: родители чаще гуляют с малышом, а тот норовит засунуть что-нибудь в рот себе или сверстникам.
От попадания вируса в организм до появления первых симптомов проходит около двух суток. После этого поднимается температура, начинается диарея, появляются другие симптомы. Прогноз обычно благоприятный, госпитализация зачастую не нужна, но при появлении первых симптомов нужно обратиться к врачу.
Симптомы ротавирусного гастроэнтерита напоминают и те, что сопровождают норовирусную инфекцию. Подцепить норовирус можно с грязной посуды, плохо вымытых овощей, неправильно приготовленных блюд, зараженной воды. При возникновении симптомов необходимо обратиться к врачу.
Подробности об острых кишечных инфекциях можно узнать из инфографики ТАСС.
Гепатит А
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Гепатит А — классическая инфекция, которая может передаваться через воду. Вспышки, особенно в развивающихся странах, чаще всего возникают из-за того, что в водопровод попадают зараженные фекальные массы. Но при несоблюдении правил гигиены заразиться можно и от другого человека: за неделю до конца инкубационного периода, длящегося от недели до полутора месяцев, больные выделяют вирус, который может попасть в воду, еду и на предметы быта.
Симптомы гепатита А — желтуха, интоксикация, температура, головная боль, озноб. В отличие от гепатитов B и C, эта болезнь успешно лечится и редко становится хронической. Несмотря на это, с симптомами все равно необходимо обратиться к врачу. Однажды переболев, человек приобретает пожизненный иммунитет. Также против гепатита А делают прививки.
Амебиаз
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Тем, кто отправляется в страны с жарким и влажным климатом, нужно остерегаться амебиаза. Иначе его называют амебной дизентерией, и среди паразитарных болезней он входит в число лидеров по количеству унесенных жизней. Несоблюдение простых правил гигиены — верный способ подхватить эту инфекцию. Амебы попадают в организм человека вместе с водой и пищей, которые содержат частички зараженных человеческих фекалий. Внутри эти простейшие устраиваются в толстом кишечнике, через два-три месяца из-за них появляются язвочки и развивается колит.
Колит, воспаление толстой кишки, отличается от энтерита, воспаления тонкой кишки, поносом с примесями крови, слизи, иногда даже гноя, болью внизу живота, ложными позывами в туалет. Симптомы эти устрашающие, поэтому обычно больные торопятся попасть к врачу. И правильно делают: амебы могут проделать дыру в кишечнике, а могут проникнуть в печень — тогда в ней образуется абсцесс.
В прежние времена пациенты были практически обречены, но теперь амебиаз и его последствия лечатся. Главное — не откладывать, чтобы болезнь не стала хронической.
Дизентерия
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На пляже можно подхватить и обычную дизентерию, которую вызывают не простейшие, а бактерии рода шигелла. Болеют дизентерией только люди — от них бактерии и попадают в воду и пищу. Также распространению способствует грязь на пляжах.
Симптомы дизентерии напоминают амебиаз, неспроста получивший второе название. Разница в том, что при амебиазе редко поднимается температура, а при дизентерии все наоборот. Болезнь вызывает выраженную интоксикацию, заразившихся мучает головная боль, знобит. В тяжелых случаях возможны обезвоживание, шок, бред, но обычно дизентерия протекает легче и проходит самое большее за неделю. Впрочем, больным все равно нужно обратиться к врачу.
Токсокароз
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Коварство токсокароза заключается в том, что зачастую болезнь протекает без специфических симптомов и обнаруживается случайно, например, после того, как анализ крови дал подозрительные результаты. Дело в том, что токсокароз вызывают круглые черви токсокары, но в человеке живут только их личинки, незаметно распространяющиеся вместе с кровью в разные органы.
Человека инфицируют два вида токсокар: у одних хозяева — кошки, у других — собаки. Заражение происходит при попадании в рот частичек животных фекалий с яйцами червей: достаточно хлебнуть воду в озере, съесть что-нибудь грязными руками или не помыть клубнику перед едой.
Токсокароз часто протекает без симптомов и развивается довольно долго. Иногда у больных поднимается температура, иногда нет. Проявляется токсокароз в самых разных местах: иногда из-за личинок воспаляется роговица; если личинки попали в легкие, возникают симптомы бронхита, пневмонии, астмы, поражение органов ЖКТ приводит к тошноте, рвоте, поносу, тяжести в правом боку, как при холецистите.
На токсокароз может указывать высокий уровень эозинофилов в крови. Диагноз ставится на основании иммунных тестов или биопсии. После этого врач назначает противопаразитарные препараты, их можно принимать самостоятельно, не ложась в больницу, если нет осложнений.
О чем нужно помнить на пляже
В России водоемы и прилегающие территории проверяет Роспотребнадзор. Специалисты ведомства анализируют пробы воды и песка на болезнетворные организмы и вредные вещества, смотрят, оборудованы ли места для отдыха, скошена ли трава, валяется ли мусор. Если пляж пригоден для отдыха, выдается разрешение, иначе его закрывают. Знаки, запрещающие купание, устанавливают неспроста: когда такой попался на глаза, не нужно залезать в воду. А чтобы эти знаки встречались реже, нужно беречь природу: не оставлять после себя мусор и другие отходы.
Марат Кузаев