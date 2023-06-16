Аль Пачино в четвертый раз стал отцом

У 83-летнего актера родился сын

НЬЮ-ЙОРК, 16 июня. /ТАСС/. Американский актер Аль Пачино, которому в апреле исполнилось 83 года, стал отцом. Матерью стала его 29-летняя возлюбленная Нур Альфалла, сообщил в пятницу представитель актера Стэн Розенфилд порталу TMZ.

"Я подтверждаю, что у Аль Пачино и Нур Альфалла родился сын, которого назвали Роман Пачино", - сказал Розенфилд. Таким образом, 83-летний актер стал отцом в четвертый раз.

О беременности девушки актера американские СМИ сообщили в мае. Пара состоит в отношениях с апреля 2022 года. У актера есть еще трое детей от разных женщин - Джулия Мария (1989 года рождения) и близнецы Антон и Оливия (2001 года рождения).