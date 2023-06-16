В Молжаниновском районе Москвы построят центр соцобслуживания и МФЦ

Сроки строительства не уточняются

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Центр социального обслуживания с многофункциональным центром (МФЦ) планируется построить в Молжаниновском районе на севере Москвы, сообщила в пятницу пресс-служба Москомстройинвеста.

"На земельном участке площадью 0,37 га город построит здание для размещения центра соцобслуживания с МФЦ суммарной площадью чуть более 7,4 тыс. кв. м", - цитирует пресс-служба председателя Москомстройинвеста Анастасию Пятову.

По данным комитета, здания расположатся в Молжаниновском районе в Северном административном округе по адресу: 3-я Подрезковская ул., напротив д. 24. Уточняется, что объект включен в адресную инвестиционную программу Москвы и будет построен за счет средств городского бюджета. Также за счет средств программы рядом - по адресу: 3-я Подрезковская ул., напротив вл. 26 - построят физкультурно-оздоровительный комплекс площадью около 10,5 тыс. кв. м. Сроки строительства не уточняются.