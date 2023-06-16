Минтруд заявил, что статус ветерана боевых действий имеют более 133 тыс. участников СВО

Первый замглавы ведомства Ольга Баталина отметила, что право на такой статус имеют все военные, проходящие службу в зоне спецоперации, "независимо от способа мобилизации"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Статус ветерана боевых действий уже получили более 133 тыс. участников специальной военной операции. Это дает им право на получение мер социальной поддержки, сообщила первый замминистра труда и социальной защиты России Ольга Баталина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Все ребята, которые сегодня проходят службу в зоне специальной военной операции, независимо от способа их мобилизации, все они имеют право на присвоение статуса ветерана боевых действий. Такое присвоение статуса идет уже сегодня. 133,5 тыс. участников СВО уже сегодня такой статус имеют", - сказала она.

Баталина отметила, что за получением статуса ветерана следует комплекс мер соцподдержки. Например, это ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), набор соцуслуг, который включает в себя лекарственное обеспечение, санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд к месту лечения и обратно, доплата к пенсии и другое.

Первый замминистра добавила, что вернувшиеся домой участники СВО "внутренне настроены на повышение своих знаний и компетенций, на переобучение и дополнительную профориентацию".

"Запрос на рабочие места будет очень серьезный. И не с точки зрения адаптивной занятости, а с точки зрения нормального личностного роста. Им предстоит еще освоение новых профессий. Будут и те, кто захочет поменять сферу деятельности, к этому наша система должна быть готова", - пояснила она.