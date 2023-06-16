Папу Римского выписали из больницы после операции

Как сообщил телеканал Rai News 24, перед возвращением в Ватикан понтифик собирается заехать в римскую базилику Санта-Мария-Маджоре

РИМ, 16 июня. /ТАСС/. Папа Римский Франциск выписан из римской больницы имени Агостино Джемелли, где находился после операции на брюшной полости. Трансляцию вел в пятницу телеканал Rai News 24.

Понтифик покинул медучреждение в районе 08:44 по местному времени (09:44 мск). У входа в клинику его встречали десятки человек: прибывшие верующие, медперсонал, пациенты, журналисты. "Я пока жив", - ответил Франциск на вопрос о том, как он себя чувствует. Как отмечает телеканал, перед возвращением в Ватикан он собирается заехать в римскую базилику Санта-Мария-Маджоре, чтобы вознести молитву.

7 июня 86-летнему Франциску провели полостную операцию под общим наркозом в связи с послеоперационной грыжей. Ранее сообщалось, что все публичные мероприятия понтифика приостановлены до 18 июня. Как ожидается, в воскресенье он появится перед верующими в ходе традиционного благословения на площади Святого Петра. В прошлое воскресенье врачи рекомендовали ему не напрягать брюшную полость, воздержаться от публичной проповеди, он вознес молитву "Ангелу небесному" в частном порядке, сообщили в службе печати Святого престола.

Это была третья госпитализация Франциска в больнице Джемелли. Весной понтифик проходил там лечение от вирусного бронхита, а в июле 2021 года ему провели операцию на кишечнике. Его предшественник Иоанн Павел II (1920-2005) 10 раз лечился в этой клинике с 1981 года.