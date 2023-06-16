В России доля населения в возрасте 65 лет и старше увеличилась вдвое за последние 50 лет

По словам замруководителя Росстата Сергея Окладникова, на начало 2023 года численность населения в этой возрастной категории насчитывает 24,1 млн жителей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Доля населения России в категории "65 лет и старше" увеличилась вдвое за последние 50 лет, сообщил в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме замруководителя Росстата Сергей Окладников.

"Демографическое старение населения - это общемировая тенденция, и, к сожалению, Россия здесь не исключение. В нашей стране старение населения происходит уже многие десятилетия, а в последние годы мы отмечаем его ускорение. Конечно, очень сложно фиксировать эти тренды, изменения на коротком промежутке времени, например, как скачок смертности в пандемию или сокращение рождаемости в начале 1990-х. А вот анализ за последние 50 лет нам показывает двукратный рост доли населения в возрасте 65 лет и старше - с 8 до 16,5%", - сказал он на сессии "Старение населения как один из ключевых вызовов национальной системы здравоохранения".

Окладников добавил, что сейчас в России нет "молодых" регионов. Вместе с тем на пороге "старости" находятся Ингушетия, Чечня, Тыва и Ямало-ненецкий автономный округ.

На начало 2023 года численность населения в категории "65+" в России насчитывает 24,1 млн жителей, отметил Окладников. Женщин в этой категории почти вдвое больше, чем мужчин - 15,8 млн против 8,3 млн соответственно.

"Через 10 лет мы прогнозируем, что Россия по доле удельного веса пожилого населения перешагнет двадцатипроцентный барьер. И в ближайшем в будущем мы выйдем на показатель, который будет максимальным, наверное, в этом столетии - 26%. Выйдем как раз к 2057 году, а вот затем, после 2060 года, начнется процесс постепенного "омоложения". Мы будем стремиться к показателю доли старого населения в структуре к 23%, который мы будем фиксировать на горизонте 2070-х годов и в этом смысле будем похожи на сегодняшнюю Германию", - подчеркнул Окладников.