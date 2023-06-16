Депутат Госдумы предложил ввести в Москве единый счет автомобилиста для оплаты парковок

По словам вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, штрафы за минутную просрочку парковки - больная тема для всех автомобилистов

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") направил обращение заместителю мэра Москвы Максиму Ликсутову, в котором предлагает ввести в столице единый счет автомобилиста для оплаты парковок и штрафов. Об этом парламентарий сообщил ТАСС в пятницу.

В конце марта депутат от думской фракции "Новые люди" Антон Ткачев направлял обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой ввести в России такой счет. Позже Ткачев получил ответ от замминистра транспорта РФ Андрея Костюка, в котором было указано, что идею стоит проработать.

По словам Даванкова, штрафы за минутную просрочку парковки - больная тема для всех автомобилистов.

"Не буду спорить, с платной парковкой в центре [Москвы] стало свободнее. Но пятитысячные штрафы за сбои в системе - слишком большая плата за это. Поэтому хорошо, что Минтранс поддержал нашу идею о едином счете автомобилиста. Сегодня в Москве люди паркуются и судорожно ловят Сеть, чтобы успеть провести оплату за пять минут. А в центре, между прочим, проблемы с GPS. И приложение не всегда работает. В итоге уже на шестой минуте вам может автоматически прилететь штраф, который практически невозможно оспорить", - пояснил он.

Парламентарий считает, что автомобилисты должны парковаться и уходить по своим делам, инспекторы Центра организации дорожного движения и камеры пусть фиксируют автомобильные номера, но затем система не штрафует людей, а считает, сколько машины простояли на парковке, и списывает деньги со счета автомобилиста по тарифу.

"Предложил руководителю Дептранса Москвы Максиму Ликсутову проработать внедрение этой идеи в столице. Москва должна показать пример умного города, где технологии служат людям, а не создают им проблемы на ровном месте. Нужно избавить людей от нервотрепки и штрафов, потому что лишних денег сегодня нет. Заодно запросил цифры: сколько Москва собрала штрафов за просрочку парковки в 2022 году, как были потрачены эти деньги", - заключил вице-спикер Госдумы.