16 июня, 07:13

Монеточку оштрафовали на 30 тыс. рублей из за отсутствия маркировки иноагента

Кирилл Кухмарь/ ТАСС
Монеточка (Елизавета Гырдымова)
© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

Минюст включил певицу в реестр иноагентов в январе

МОСКВА, 16 июня. Басманный суд Москвы оштрафовал на 30 тыс. рублей певицу Монеточку (Елизавету Гырдымову, признанную в РФ иноагентом) за нарушение правил деятельности иностранного агента. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в суде.

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"Суд постановил признать Гырдымову Е. А. виновной в совершении административного правонарушения по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (производство материалов и их распространение иностранным агентом без указания на то, что эти материалы произведены, распространены иностранным агентом либо касаются деятельности иностранного агента) и назначить штраф размере 30 тыс. рублей ", - сказали в суде.

Минюст РФ в январе этого года включил Монеточку в реестр иноагентов. Как пояснили в ведомстве, певица получала финансовую поддержку от иностранных источников, осуществляла сбор средств в поддержку Украины, высказывалась против специальной военной операции. В настоящее время она проживает за пределами России. 

Теги:
Россия
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