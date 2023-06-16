Монеточку оштрафовали на 30 тыс. рублей из за отсутствия маркировки иноагента

Минюст включил певицу в реестр иноагентов в январе

МОСКВА, 16 июня. Басманный суд Москвы оштрафовал на 30 тыс. рублей певицу Монеточку (Елизавету Гырдымову, признанную в РФ иноагентом) за нарушение правил деятельности иностранного агента. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в суде.

"Суд постановил признать Гырдымову Е. А. виновной в совершении административного правонарушения по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (производство материалов и их распространение иностранным агентом без указания на то, что эти материалы произведены, распространены иностранным агентом либо касаются деятельности иностранного агента) и назначить штраф размере 30 тыс. рублей ", - сказали в суде.

Минюст РФ в январе этого года включил Монеточку в реестр иноагентов. Как пояснили в ведомстве, певица получала финансовую поддержку от иностранных источников, осуществляла сбор средств в поддержку Украины, высказывалась против специальной военной операции. В настоящее время она проживает за пределами России.