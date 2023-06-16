Путин встретится с Валентиной Терешковой

Встреча пройдет в годовщину ее первого полета в космос

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин вечером встретится с первой в мире женщиной-космонавтом Валентиной Терешковой в годовщину ее полета, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"По завершении форума в Константиновском дворце, в своей резиденции, Путин планирует встретиться с Валентиной Терешковой, у которой годовщина ее космического полета. Очень важная встреча, у них очень теплые отношения, Путин безгранично уважает Валентину Терешкову, сегодня вечером планирует пообщаться", - сказал Песков.