16 июня, 07:26,
обновлено 16 июня, 07:51

Путин встретится с Валентиной Терешковой

Встреча пройдет в годовщину ее первого полета в космос

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин вечером встретится с первой в мире женщиной-космонавтом Валентиной Терешковой в годовщину ее полета, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"По завершении форума в Константиновском дворце, в своей резиденции, Путин планирует встретиться с Валентиной Терешковой, у которой годовщина ее космического полета. Очень важная встреча, у них очень теплые отношения, Путин безгранично уважает Валентину Терешкову, сегодня вечером планирует пообщаться", - сказал Песков. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичПесков, Дмитрий СергеевичТерешкова, Валентина Владимировна
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