Песков заявил, что на ПМЭФ принимаются беспрецедентные меры безопасности

По словам пресс-секретаря президента РФ, "враг действует нагло" и пытается нанести урон

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Беспрецедентные меры безопасности принимаются на Петербургском международном экономическом форуме, так как "враг действует нагло" и пытается нанести урон. Об этом заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Разумеется, и меры безопасности, и меры цифровой безопасности принимаются достаточно усиленные, можно сказать беспрецедентные, это нормальная практика. Враг действует нагло и не оставляет попыток нанести урон, поэтому очень важно быть собранными, мобилизованными в этом плане и принимать все меры предосторожности", - сказал представитель Кремля.

Песков указал, что в связи с этим возможны перебои с беспроводным интернетом, за исключением Wi-Fi. "Просто используйте Wi-Fi, и все у вас будет хорошо", - посоветовал он.