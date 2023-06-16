16 июня, 08:00

Литве не удается сократить очередь фур на границе с Белоруссией

Согласно данным сайта дирекции КПП при литовском Минтрансе, число грузовых автомобилей увеличилось на 100

ВИЛЬНЮС, 16 июня. /ТАСС/. Очередь грузовых машин на въезде из Литвы в Белоруссию не уменьшается. Об этом свидетельствуют данные, размещаемые в режиме реального времени на сайте дирекции контрольно-пропускных пунктов (КПП) при Минтрансе Литвы.

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По состоянию на 10:00 пятницы суммарно на четырех КПП на границе с Белоруссией находились 1 505 фур, что примерно на 100 больше, чем сутки назад. На самом деле грузовых автомобилей больше, так как ведомство регистрирует лишь тот транспорт, который въезжает на площадки ожидания.

В середине недели Литве удалось несколько уменьшить очереди.

Как предупредила 15 июня ассоциация грузоперевозчиков "Линава", очереди грузовых автомобилей на границе грозят вызвать самый острый в истории кризис транспортного сектора Литвы. Ассоциация призвала Минфин и Минтранс республики оперативно подключиться к решению проблемы. В объединении считают, что необходимо увеличить численность персонала, осуществляющего пропуск транспортных средств. 

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