Более 5,5 тыс. москвичей с инвалидностью трудоустроились при поддержке службы занятости

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что наиболее высокий спрос наблюдается на менеджеров по продажам, специалистов по работе с клиентами, продавцов-консультантов, операторов контакт-центра и поваров

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Свыше 5,5 тыс. жителей Москвы с ограниченными возможностями здоровья воспользовались кастомизированными программами трудоустройства и нашли работу при поддержке специалистов службы занятости с 2019 года. Об этом журналистам сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Уже долгие годы мы занимаемся вопросом развития инклюзивного общества. Это и проекты по реабилитации людей с инвалидностью, и активная диджитализация услуг и сервисов, и, конечно, отдельное большое направление - социальная интеграция. Мы стараемся делать все, чтобы помочь горожанам с ограниченными возможностями здоровья жить полной жизнью, самореализовываться и заниматься любимым делом. Благодаря глобальной трансформации нашей службы занятости с 2019 года работу нашли свыше 5,5 тыс. горожан с инвалидностью", - сказала Ракова.

Она уточнила, что специалисты центров "Моя работа" и "Моя карьера" предлагают людям с особенностями здоровья не только крупнейшую базу вакансий в городе, но и индивидуальные программы сопровождаемого трудоустройства. Такой адресный подход меняет сам рынок труда и дает соискателям больше перспектив для карьерного развития. Как правило, горожане с инвалидностью выбирают сферу услуг, оптовую и розничную торговлю, транспорт и логистику, либо промышленную отрасль. Тренд последних лет, который продолжает набирать обороты, - работа в сфере информационных технологий и телекоммуникаций.

В этом году кандидатов с инвалидностью активно нанимают крупнейшие банки, популярные сети розничной торговли, государственный почтовый оператор, ведущее информационное агентство, известный производитель натуральных напитков, а также благотворительный фонд и социальное предприятие по ручной сборке, перечислила заммэра.

"На сегодняшний день в агрегированной базе службы занятости для горожан с инвалидностью представлены десятки тысяч вакансий, часть из них с удаленным форматом работы. Наиболее высокий спрос наблюдается на менеджеров по продажам, специалистов по работе с клиентами, продавцов-консультантов, операторов контакт-центра и поваров. В промышленной отрасли высоко востребованы швеи, контролеры производства и инженеры-конструкторы", - добавила Ракова.

Трудоустроиться москвичам помогает крупнейший государственный кадровый оператор по поиску работы - служба занятости населения города Москвы. В ее структуру входит 59 офисов трудоустройства, большинство из которых расположено в центрах госуслуг "Мои Документы". Флагманские центры с расширенным набором услуг открыты на улицах Щепкина, дом 38, строение 1 и Куусинена, дом 2, строение 1. Центр для начинающих предпринимателей работает на улице Шаболовка, дом 48. Соискатели старше 50 лет, женщины с детьми, люди с инвалидностью и молодежь могут обратиться в специализированный центр занятости "Моя карьера". Он находится по адресу: улица Сергия Радонежского, дом 1, строение 1.