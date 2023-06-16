Эксперт: больше 70% родителей считают, что мультфильмы должны обучать и развивать детей

Культурный код, который российские создатели закладывают в контент, сегодня в целом востребован в большей части мира, отметила генеральный директор "Национальной медиа группы" Светлана Баланова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Российские мультфильмы должны способствовать развитию детей, а также прививать им традиционные ценности. Об этом в пятницу сообщила генеральный директор "Национальной медиа группы" (НМГ) Светлана Баланова.

"За последние несколько лет семейное смотрение выросло на 5% - люди садятся вместе у телевизора. Мы каждый год проводим исследования по социально значимому контенту. В этом году исследование по анимации показало, что больше 70% опрошенных родителей отмечают - мультфильмы должны обучать, развивать и воспитывать традиционные ценности в детях. Такой контент, сделанный талантливо и ярко, очень востребован сегодня", - сказала она на сессии "Мультикультурализм vs традиционные ценности: этический аспект в мировой индустрии развлечений и СМИ" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Культурный код, который российские создатели закладывают в контент, сегодня в целом востребован в большей части мира, отметила Баланова.

"Сейчас идет огромный всплеск интереса к российскому контенту в Латинской Америке, Азии, арабских странах именно потому, что те ценности, которые мы освещаем и включаем в свой контент, востребованы этой частью мира очень сильно. В том числе и на государственном уровне, на уровне культуры и идеологии. Тот культурный код, который мы несем, востребован в большей части мира", - добавила она.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.