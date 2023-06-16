16 июня, 08:01

СМИ: WhatsApp разрешит переключаться между учетными записями

Функция станет доступна для бета-тестеров приложения в следующем обновлении

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Мессенджер WhatsApp (принадлежит признанной в РФ экстремистской компании Meta) разрабатывает функцию мультиаккаунтов, которая даст возможность использовать несколько учетных записей на одном устройстве. Об этом в четверг сообщил портал WABetaInfo.

"WhatsApp в настоящее время разрабатывает функцию, которая позволит получить доступ к нескольким учетным записям WhatsApp с одного устройства", - говорится в сообщении.

Функция была замечена в обновлении приложения WhatsApp Business beta для платформы Android. Как сообщает портал, в приложении появится меню, которое позволит пользователям выбирать аккаунт для входа.

Функция мультиаккаунтов станет доступна для бета-тестеров приложения в следующем обновлении. 

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