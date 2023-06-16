В колледжах начнут готовить учителей для 5-9-х классов

Инициатива создания нового образовательного стандарта пройдет серьезное обсуждение с профессиональным сообществом, директорами школ, представителями региональных органов власти

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Программы подготовки учителей средней школы планируют ввести в колледжах, сообщил в пятницу министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Сейчас в системе среднего профобразования готовят будущих педагогов, которым предстоит работать в детских садах и в начальной школе. В настоящее время готовится проект федерального государственного образовательного стандарта среднего профобразования по подготовке учителей-предметников для основной школы. После того, как стандарт будет принят, и эта специальность будет внесена в перечень, в колледжах и техникумах начнут готовить педагогов не только для начальной школы, но и для 5-9-х классов", - приводит слова министра пресс-служба министерства.

Отмечается, что инициатива создания нового образовательного стандарта пройдет серьезное обсуждение с профессиональным сообществом, директорами школ, представителями региональных органов власти. Проект также рассмотрит федеральное учебно-методическое объединение высшего образования (ФУМО), куда входят специалисты образовательных учреждений и работодатели.