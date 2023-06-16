Эксперт: авторы игр превращают людей в "цифровых наркоманов" ради доходов от донатов

Cпецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков считает объединение физического и цифрового пространства возможным ответом на проблему развития у пользователей зависимости

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Современные компьютерные игры, предлагаемые западными разработчиками, делают пользователей "цифровыми наркоманами", заставляя все больше платить ("донатить") во время их прохождения. Ответом на этот вызов должно стать создание киберфизического пространства, которое бы развивало людей, считает специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

Он отметил, что современные молодые люди растут с ощущением, что физический мир и цифровой разделены между собой. При этом родители предпочитают ограничивать время пользования гаджетами своими детьми, что приводит к конфликтам.

"Что такое игры? Это "цифровые наркотики", которые предлагают сегодня крупнейшие западные корпорации. Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской - прим. ТАСС) - про это, Microsoft пошли в это, проекты Google пошли в это: посадить человека на "наркотики". Чем больше он играет, тем больше он донатит, чем больше он донатит, тем больше доход [компаний]. Это сделано так, чтобы ты донатил непрестанно, иначе ты не крутой", - сказал он, выступая в пятницу на сессии "Киберфизическое пространство: сделано в России" Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Песков назвал объединение физического и цифрового пространства возможным ответом на проблему развития у пользователей цифровой зависимости. Одним из первых примеров решения этой задачи он назвал популярные некогда игры, в которых пользователи "охотились" на покемонов в условиях реального города.

"Но эта деятельность не была социально вознаграждаемой. <...> Конечно, для России невероятно важно найти цивилизационный ответ, в котором бы, с одной стороны, объединялись физическое и цифровое пространства, а с другой стороны - были бы социально одобряемые смыслы, необходимые для главных заказчиков - самих детей, их родителей <...>. Чтобы это было одновременно одобряемо и понимаемо государством как пространство обретения полезных навыков, образования, подходов и так далее", - сказал спецпредставитель президента, отметив сложность этой задачи.