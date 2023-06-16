В Москве 17 июня откроется фестиваль "Динозавры на каникулах"

Фестиваль пройдет в Центральном детском магазине на Лубянке

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Научно-развлекательный фестиваль "Динозавры на каникулах", организованный при поддержке Дарвиновского музея, пройдет в Центральном детском магазине (ЦДМ) на Лубянке в Москве с 17 июня по 15 июля. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба ЦДМ.

"С 17 июня по 15 июля 2023 года в Центральном детском магазине на Лубянке впервые пройдет научно-развлекательный фестиваль "Динозавры на каникулах", организованный при поддержке Дарвиновского музея. Главный атриум ЦДМ превратится в большой доисторический парк с динозаврами. В эти дни гостей ждет обширная программа: выставка, познавательные экскурсии, тематические мастер-классы, квест и подарки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вход в парк динозавров и участие во всех мероприятиях бесплатные. "Юные гости ЦДМ очень любят динозавров и все, что с ними связано. В этом году мы впервые решили организовать большой летний фестиваль, посвященный древним ящерам. Партнером мероприятия выступает легендарный Дарвиновский музей, который предоставил уникальные экспонаты и разработал познавательные экскурсии. Совместными усилиями мы подготовили насыщенную программу в концепции обучающего развлечения. Приглашаем гостей совершить незабываемое путешествие в эру динозавров", - привели в тексте слова гендиректора ЦДМ на Лубянке Светланы Фарниевой.

О проведении фестиваля

Так, в дни проведения фестиваля с 10:00 до 22:00 в магазине будет бесплатно работать тематическая площадка "Динозавры на каникулах". В рамках программы посетители узнают факты о нескольких видах древних ящеров. Кроме того, впервые в главном атриуме ЦДМ появятся доисторические ящеры в окружении древних растений. Так, в центре парка будет размещен самый крупный экспонат высотой более 5 м - брахиозавр. Рядом с ним будет выставлен скелет "короля динозавров" - тираннозавра. Также в доисторическом парке появится и знаменитая "Маруся" - экспонат в виде детеныша тираннозавра в натуральную величину, предоставленный Дарвиновским музеем.

"Первый фестиваль динозавров - это познавательное мероприятие, которое будет интересно и детям, и взрослым. Его площадкой стал ЦДМ на Лубянке, один из символов Москвы и настоящая точка притяжения для многих поколений. Вместе мы постарались создать увлекательный формат с опорой на научные факты. Задачи фестиваля - подарить яркие эмоции гостям, расширить их кругозор, а кого-то увлечь палеонтологией. Если посетители ЦДМ захотят еще глубже изучить тему динозавров, например, узнать, когда и как они появились на нашей планете и каким образом вообще идет развитие жизни на Земле, то в этом поможет Дарвиновский музей. В нашей экспозиции гости найдут массу интересных экспонатов и смогут сделать для себя множество открытий", - процитировали в тексте Анну Клюкину, директора Государственного Дарвиновского музея.

Кроме того, гости смогут пройти увлекательный квест "По следам динозавров" с персонажами российского мультсериала "Турбозавры". В выходные дни сотрудники Дарвиновского музея проведут экскурсии по площадке фестиваля, а на четвертом этаже ЦДМ будут организованы игровые программы и мастер-классы для детей.