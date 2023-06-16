ВЦИОМ: более половины россиян считают, что главной проблемой пенсионеров является бедность

По данным исследования, на втором месте - состояние здоровья пожилых людей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Более 60% россиян считают, что ключевой проблемой пенсионеров является бедность, а также низкие пенсии. Такие данные опроса на Петербургском международном экономическом форуме представил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

"Спектр главных проблем, которые сегодня есть у пожилых - мы два опроса на эту тему проводили. Первый - три года назад, а второй - буквально несколько дней назад, 10 июня. Очень похожая, на самом деле, структура проблем - иерархия не поменялась, но есть определенные сдвижки по отдельным аспектам. На первом месте - не здоровье, на первом месте - экономика, бедность, низкие пенсии. То есть, 61% опрошенных называет главной проблемой этого возраста, пожилых людей бедность и низкие пенсии. Правда, три года назад было еще больше - 71%", - сказал он на сессии "Старение населения как один из ключевых вызовов национальной системы здравоохранения".

Согласно презентации, которую представил Федоров, во всероссийском опросе "ВЦИОМ-Спутник" от 10 июня 2023 года участвовали 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Так, в числе самых популярных ответов оказались ухудшение здоровья и болезни (40%), трудности в использовании цифровых технологий (25%), ощущение ненужности, невостребованности в обществе (18%), одиночество (17%), неуважение со стороны молодежи (12%).