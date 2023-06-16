16 июня, 08:11
ПМЭФ

Краснов предложил разрешить оплату 50% штрафа по возбужденным прокурорами делам

В КоАП ранее стала действовать норма о возможности физическим и юридическим лицам оплатить половину суммы назначенного административного штрафа, если оплата произведена не позднее 20 дней со дня вынесения постановления о наложении штрафа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов предложил распространить льготу по оплате половины суммы назначенного штрафа в случае его быстрой уплаты также на дела об административных правонарушениях, возбуждаемых прокурорами. Об этом он заявил, выступая на сессии "Бизнес под защитой: дальнейшее формирование благоприятного делового климата" Петербургского международного экономического форума.

"В прошлом году бизнесу предоставили право на уплату половины суммы назначенных контролирующими органами штрафов. Однако в случае возбуждения дела прокурором такую возможность для предпринимателя не предусмотрели", - отметил Краснов.

"Для устранения этого дисбаланса нами разработан соответствующий проект закона", - сообщил он.

Ранее в КоАП стала действовать норма о возможности физическим и юридическим лицам оплатить половину суммы назначенного административного штрафа, если оплата произведена не позднее 20 дней со дня вынесения постановления о наложении штрафа. 

Теги:
РоссияКраснов, Игорь ВикторовичПМЭФ
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