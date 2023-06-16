Экспресс-библиотека Мосстройинформа представила выставку книг на тему "Московское метро"

Почитать представленные на экспозиции книги может любой желающий

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Новую выставку книг на тему "Московское метро" открыла экспресс-библиотека ГБУ "Мосстройинформ". Там представлены книги из фонда библиотеки архитекторов и урбанистов, посвященные строительству, архитектуре, схемам и другим особенностям метрополитена, сообщила в пятницу пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.

"Новая выставка "Московское метро" открылась на площадке на 2-й Брестской улице, д. 6. Здесь выставляется часть книг из фонда библиотеки архитекторов и урбанистов, почитать которые может любой желающий. Для чтения оборудована зона на первом этаже, также книги можно прочитать в кафе ГБУ "Мосстройинформ", - отметил глава департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Он добавил, что в связи с ограничениями работы библиотеки архитекторов и урбанистов ГБУ "Мосстройинформ" запустил проект экспресс-библиотеки. Для того, чтобы почитать книгу, читательский билет не нужен.