16 июня, 08:28

Дептранс Москвы назвал марки люксовых авто, которые чаще всего эвакуируют с велодорожек

Все водители получили штраф за неправильную парковку и оплатили перемещение авто на спецстоянку.

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Свыше 300 люксовых автомобилей эвакуировали с московских велодорожек с начала года. Чаще всего нарушали правила парковки владельцы Mercedes и Lexus, сообщается в пятницу в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Более 300 люксовых авто эвакуировали с велодорожек в Москве за 5 месяцев 2023 года. Нарушители припарковали машины в зоне действия запрещающего остановку знака. Возглавили антирейтинг Mercedes и Lexus: их чаще всего можно было встретить брошенными на велодорожках столицы", - значится в публикации.

Там отмечается, что в список нарушителей правил парковки вошли также Rolls-Royce - 8 машин, Bentley - 7, Lamborghini - 5, Maserati - 4.

"Все водители получили штраф за неправильную парковку и оплатили перемещение авто на спецстоянку. Припаркованные на велополосах авто могут привести к серьезным ДТП", - отметили в департаменте. 

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