Терешкова стала первым кавалером ордена Гагарина

Орден присудили за выдающиеся заслуги в освоении космического пространства, мужество и самоотверженность, проявленные в ходе исторического пилотируемого полета, активную общественную и международную деятельность

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой орденом Гагарина. Награда учреждена главой государства в конце мая, Терешкова стала первым кавалером ордена.

Как говорится в указе, орден присужден за выдающиеся заслуги в освоении космического пространства, мужество и самоотверженность, проявленные в ходе исторического пилотируемого полета, активную общественную и международную деятельность. Указ подписан в 60-ю годовщину полета Терешковой.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Путин в пятницу после ПМЭФ лично встретится с Терешковой в годовщину ее полета в космос.

Новый орден, в частности, присуждается за заслуги в космонавтике, например, за успешный пилотируемый полет корабля. Также награду будут вручать за выдающиеся успехи в подготовке ученых, инженеров и других специалистов в этой сфере, за достижения в разработке, производстве, испытании и безаварийной эксплуатации ракетно-космической техники, в создании и внедрении новых технологий, в проведении исследований. Еще одно основание - заслуги в реализации госполитики в области космоса, в том числе в интересах обороны и безопасности РФ.

16-19 июня 1963 года, 60 лет назад, Валентина Терешкова - позывной Чайка - совершила свой исторический полет в космос на корабле "Восток-6", который 48 раз облетел вокруг планеты. Общая продолжительность полета составила 2 суток 22 часа 50 минут. Терешкова навсегда вошла в историю человечества как первая женщина-космонавт и единственная женщина, совершившая одиночный космический полет.