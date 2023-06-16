Московская международная книжная ярмарка в 2023 году пройдет в ЦВК "Экспоцентр"

В рамках форума, в частности, состоится церемония награждения лауреатов Национального конкурса "Книга года - 2023"

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Московская международная книжная ярмарка в 2023 году пройдет в Москве в Центральном выставочном комплексе "Экспоцентр" на Краснопресненской набережной, сообщается в пятницу в Telegram-канале мероприятия.

"36-я Московская международная книжная ярмарка в этом году пройдет с 30 августа по 3 сентября в Центральном выставочном комплексе "Экспоцентр" на Краснопресненской набережной. Место проведения было изменено по независящим от организаторов причинам", - говорится в сообщении.

Московская международная книжная ярмарка учреждена в 1977 году и с 1998 года проводится ежегодно. В ярмарке принимают участие более 300 издателей и книгораспространителей из России и других стран.

По традиции в рамках форума состоятся церемонии награждения лауреатов Национального конкурса "Книга года - 2023", XX Международного конкурса государств - участников СНГ "Искусство книги", XII конкурса профессионального мастерства "Ревизор-2023", а также V сезона Всероссийского литературного конкурса "Класс!".