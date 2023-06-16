16 июня, 09:07

ГИБДД Москвы в условиях сильной жары рекомендует водителям быть внимательными к здоровью

В ведомстве посоветовали следить за температурой в автомобиле, техническим состоянием транспортных средств и иметь при себе необходимый запас прохладительных напитков

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Столичная Госавтоинспекция в условиях жаркой погоды рекомендует водителям внимательно относиться к своему здоровью, во время движения соблюдать безопасную дистанцию и скорость.

По прогнозам синоптиков Росгидромета, 16 июня в дневные часы в Москве ожидается жаркая погода с максимальной температурой воздуха до 30 градусов. В столице объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

"Рекомендуем водителям следить за температурным режимом в салоне автомобиля, техническим состоянием транспортных средств и обязательно иметь при себе необходимый запас прохладительных напитков. Водителям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, метеозависимым желательно иметь с собой медицинские препараты", - говорится в сообщении ГИБДД по Москве.

Вместе с тем, как отметили в Госавтоинспекции, если водитель испытывает недомогание, то лучше отказаться от управления автомобилем. Не стоит оставлять в салоне автомобиля детей без присмотра. "В условиях жаркой погоды водитель быстрее утомляется и медленнее реагирует на ситуацию на дороге, поэтому обращаем внимание водителей на соблюдение безопасной дистанции и скоростного режима. Соблюдение простых рекомендаций поможет оставаться в безопасности и сделать путь за рулем более комфортным", - подчеркнули в пресс-службе. 

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