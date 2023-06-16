График на Павелецком направлении МЖД изменится 17 июня

Изменения в расписании связаны с ремонтно-путевыми работами

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Расписание некоторых поездов Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД) изменится 17 июня в связи с ремонтно-путевыми работами. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе МЖД.

"17 июня изменится расписание некоторых пригородных поездов Павелецкого направления Московской железной дороги в связи со сменой стрелочного перевода на станции Ожерелье", - значится в сообщении.

Пассажиров просят обратить внимание, что в период работ некоторые пригородные поезда дальних маршрутов проследуют по укороченному маршруту или будут выведены из расписания, у нескольких электричек изменится время отправления и прибытия, количество остановок на маршруте.

"Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", - заключили в пресс-службе.