16 июня, 09:37

График на Павелецком направлении МЖД изменится 17 июня

Изменения в расписании связаны с ремонтно-путевыми работами

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Расписание некоторых поездов Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД) изменится 17 июня в связи с ремонтно-путевыми работами. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе МЖД.

"17 июня изменится расписание некоторых пригородных поездов Павелецкого направления Московской железной дороги в связи со сменой стрелочного перевода на станции Ожерелье", - значится в сообщении.

Пассажиров просят обратить внимание, что в период работ некоторые пригородные поезда дальних маршрутов проследуют по укороченному маршруту или будут выведены из расписания, у нескольких электричек изменится время отправления и прибытия, количество остановок на маршруте.

"Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", - заключили в пресс-службе. 

Теги:
РоссияМосква
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация