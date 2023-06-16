Штрафы в новом размере начнут действовать в общественном транспорте Москвы с 18 июня

Взыскание за безбилетный проезд составит 2 тыс. рублей, а за неправомерное использование льготной персонифицированной карты составит 4 тыс. рублей

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Штрафы за безбилетный проезд и использование чужой социальной карты в новом размере начнут действовать в московском общественном транспорте с 18 июня. Об этом сообщается в пятницу в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"С 18 июня повышаются штрафы за безбилетный проезд и использование чужой социальной карты. Это коснется всего городского транспорта. Соответствующие изменения в Кодекс об административных правонарушениях города Москвы приняла Мосгордума. Что изменится: штраф за безбилетный проезд составит 2 тыс. рублей вместо 1 тыс. рублей; штраф за неправомерное использование льготной персонифицированной карты составит 4 тыс. рублей вместо 2,5 тыс. рублей", - значится в публикации.

Департамент транспорта просит пассажиров не забывать оплачивать проезд. "Это крайне важно для качественной работы городского транспорта Москвы, за счет оплаченных поездок мы обновляем транспортный парк, ставим современные остановки и повышаем комфорт на всем вашем маршруте. Кроме того, это страховка пассажира в случае ДТП", - заключили в ведомстве.