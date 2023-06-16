Мурашко заявил о росте запроса на медицинское образование в РФ от иностранных студентов

Глава Минздрава отметил, что на данный момент в стране обучается больше 75 тыс. иностранных студентов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Иностранные студенты все больше интересуются российский медицинским образованием, сообщил в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Сегодня после кризиса, связанного с пандемией, огромный запрос на медицинское образование. В нашей стране количество запросов от иностранных студентов растет и растет очень быстро", - сказал он на сессии "Международное сотрудничество во имя здоровья".

Глава Минздрава отметил, что на данный момент в стране обучается больше 75 тыс. иностранных студентов. "И запрос продолжает расти", - заключил он.