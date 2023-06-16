В России планируют масштабное исследование агрессивного поведения

По результатам проекта ожидается получить критерии риска импульсивной агрессии и данные об их связи с прогностической способностью, рассказала директор НМИЦ психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского Минздрава России Светлана Шпорт

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Проведение масштабного комплексного исследования агрессивного поведения планируется организовать в РФ. В этой работе будут использовать современные достижения нейробиологии, сообщила в пятницу ТАСС директор НМИЦ психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского Минздрава России Светлана Шпорт.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил о проработке вопроса создания на базе НМИЦ имени Сербского дополнительного института по изучению поведенческих направлений, в том числе общественного поведения.

"Планируется проведение масштабного комплексного исследования агрессивного поведения с привлечением современных достижений нейробиологии на базе НМИЦ ПН имени В. П. Сербского Минздрава России. В качестве когорт для исследования будут выступать группы: здоровых лиц и с диагнозом психических расстройств, совершивших агрессивные общественно опасные действия", - сказала Шпорт.

Она добавила, что по результатам проекта ожидается получить критерии риска импульсивной агрессии и данные об их связи с прогностической способностью. Планируется разработать комплексную тест-систему, позволяющую с высокой вероятностью выявлять "лиц с нарушениями прогностической способности и предрасположенных к импульсивному агрессивному поведению", уточнила Шпорт.

"Изучение агрессивного поведения человека, влияние средовых и генетических факторов на агрессивное поведение является приоритетным направлением в научных исследованиях в психиатрии. Агрессия представляется сложной и многоплановой проблемой, поэтому наиболее перспективным является системный подход к ее изучению. Многочисленные исследования свидетельствуют, что психические аномалии оказывают существенное влияние на преступное поведение, в том числе и на преступления против личности", - пояснила она.

Как отметила Шпорт, не менее важными и перспективными направлениями в исследовании поведения человека являются разработки прогностических моделей поведения: зависимого, аутодеструктивного, виктимного поведения, поведения в условиях стресса, дезадаптивного, дезорганизованного поведения.