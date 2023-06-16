Илью Новикова лишили в России статуса адвоката

Причинами названы недостойное поведение и действия, направленные на подрыв доверия

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Адвокатская палата Москвы лишила статуса адвоката Илью Новикова (признан иноагентом) за недостойное поведение и действия, направленные на подрыв доверия. Это следует из данных, опубликованных в пятницу на сайте палаты.

"Применить к адвокату меру дисциплинарной ответственности в виде прекращения статуса адвоката", - говорится в опубликованном решении.

Как ранее сообщали в Минюсте РФ, 4 апреля в отношении Новикова в Адвокатскую палату города Москвы было внесено третье представление о прекращении статуса адвоката, поскольку, как следует из документа, он систематически размещает информацию и высказывания, несовместимые со статусом адвоката Российской Федерации, порочащие честь и достоинство, а также подрывающие авторитет института адвокатуры.

Илья Новиков с отличием окончил Российскую академию правосудия. С 2002 по 2016 год был постоянным игроком интеллектуального телевизионного шоу "Что? Где? Когда?", где неоднократно выигрывал призы. Как адвокат он запомнился защитой украинской летчицы Надежды Савченко, режиссера Олега Сенцова. Кроме того, Новиков представлял интересы Фонда борьбы с коррупцией (признан в РФ экстремистской организацией) Алексея Навального. С 2021 года Новиков живет и работает в Киеве, после начала специальной военной операции заявил о вступлении в ряды теробороны Киева. 25 ноября 2022 года Минюст РФ внес Новикова в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.