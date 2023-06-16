Более 130 воздушных гимнастов выступят на фестивале "Ты - сердце воздуха" на ВДНХ

Самым юным гимнастам, участвующим в программе, шесть лет, а самым старшим - 50

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Фестиваль "Ты - сердце воздуха" состоится на ВДНХ в Москве 17 июня. Более 130 воздушных гимнастов продемонстрируют свои лучшие номера и покажут посетителям шоу, сообщается в пятницу на портале мэра Москвы.

"Фестиваль "Ты - сердце воздуха" пройдет 17 июня на площадке, расположенной перед строением 574. Перед зрителями выступят победители различных соревнований, чемпионатов, конкурсов и фестивалей. Среди них такие спортсмены, как Эмилия Кузнецова, Вероника Черниховская, Александра Милицкая, Софья Понкратова, Дарья Червякова, Софья Сергеева, Александра Кашкетова и другие. Самым юным гимнастам, участвующим в программе, шесть лет, а самым старшим - 50", - говорится в сообщении.

В прошлом году фестиваль "Ты - сердце воздуха" также проходил на ВДНХ и привлек внимание более 2 тыс. гостей.